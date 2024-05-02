Efes 2 yıl Mijatovic'e emanet

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Efes 2 yıl Mijatovic'e emanet
Anadolu Efes Basketbol Takımı, başantrenör Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tomislav Mijatovic, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında başantrenörümüz olarak görev yapacak." ifadesi kullanıldı.

44 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilmişti.

Tomislav Mijatovic kimdir?

Uzun bir dönem Anadolu Efes Spor Kulübü yardımcı antrenörlüğü yapan Tomislav Mijatovic Amerika’nın Las Vegas kentinde düzenlenen NBA Yaz Ligi’nde görev aldı.

Tomislav Mijatovic, 7-18 Temmuz tarihlerinde organize edilen Yaz Ligi’nde San Antonio Spurs takımında yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

2010-11 sezonunda Anadolu Efes’te yardımcı antrenörlük yapan Tomislav Mijatovic, 2013, 2014 ve 2019 yıllarında San Antonio Spurs’te yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu. Mijatovic, Covid-19 pandemisi sonrasında ilk kez NBA Yaz Ligi’nde görev yapmış oldu.

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