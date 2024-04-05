Efes Ergin Ataman'dan isteyecek

Kaynak: Haber Merkezi
Efes Ergin Ataman'dan isteyecek
EuroLeague'de Fenerbahçe'ye karşı mücadele eden Anadolu Efes, yeni sezon için kadro yapılanmasına şimdiden başlarken rotayı Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a çevirdi.

Anadolu Efes, gelecek sezon güçlü bir takım oluşturma hedefiyle, gözünü Panathinaikos'ta Ergin Ataman'ın gözdesi Kendrick Nunn'a dikti.

Lacivert - Beyazlıların, Panathinaikos'un yıldız oyuncusuyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Sportando'nun haberine göre, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn için Anadolu Efes resmen devrede.

EFES KAPIYI ÇALACAK

Sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncuyu Panathinaikos'un kadrosunda tutmak istediği belirtilirken, Anadolu Efes'in ciddi bir teklifle oyuncuyu ikna etmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Yıldız basketbolcunun şu anda Yunan ekibinden yıllık 1.5 milyon euro kazandığı ve bu sezon EuroLeague'de maç başına 14.8 sayı, 2.4 ribaund ve 3 asist ortalamalarıyla oynaması dikkatlerden kaçmadı.

İlgili Haberler
Ergin Ataman Fenerbahçe'nin arkasında kaldı
Ergin Ataman'ın kehaneti tuttu
Ergin Ataman sonunda başardı
Ergin Ataman yedekleri eritti
Ergin Ataman cehennemden sağ salim çıktı
Son Haberler
Yerel seçime günler kala Mehmet Şimşek Erdoğan’a ‘hayır’ demiş. Günün kulisi iktidara yakın gazeteden geldi Gündem
Yerel seçime günler kala Mehmet Şimşek Erdoğan’a ‘hayır’ demiş. Günün kulisi iktidara yakın gazeteden geldi
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi nehirde bulundu Gündem
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi nehirde bulundu
Yola çıkmadan önce hangi dualar okunur? Ayet Ve Sureler
Yola çıkmadan önce hangi dualar okunur?
TikTok'ta video çekerken evini yaktı. Yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı Gündem
TikTok'ta video çekerken evini yaktı. Yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı
Sinan Oğan ‘imkânım buna yetti’ dedi: 6 milyonluk Mercedes’ten daha iyisini hak ediyorum Gündem
Sinan Oğan ‘imkânım buna yetti’ dedi: 6 milyonluk Mercedes’ten daha iyisini hak ediyorum
Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı Yaşam
Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı