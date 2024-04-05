Efes Ergin Ataman'dan isteyecek

Anadolu Efes, gelecek sezon güçlü bir takım oluşturma hedefiyle, gözünü Panathinaikos'ta Ergin Ataman'ın gözdesi Kendrick Nunn'a dikti.

Lacivert - Beyazlıların, Panathinaikos'un yıldız oyuncusuyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Sportando'nun haberine göre, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn için Anadolu Efes resmen devrede.

EFES KAPIYI ÇALACAK

Sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncuyu Panathinaikos'un kadrosunda tutmak istediği belirtilirken, Anadolu Efes'in ciddi bir teklifle oyuncuyu ikna etmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Yıldız basketbolcunun şu anda Yunan ekibinden yıllık 1.5 milyon euro kazandığı ve bu sezon EuroLeague'de maç başına 14.8 sayı, 2.4 ribaund ve 3 asist ortalamalarıyla oynaması dikkatlerden kaçmadı.