Efsane başkanın eşi vefat etti

Kaynak: Haber Merkezi
Efsane başkanın eşi vefat etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski belediye başkanı merhum Ahmet Piriştina'nın eşi Mine Piriştina 69 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2004 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevindeyken vefat eden eski Başkan Ahmet Piriştina'nın eşi, eski dönem Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın annesi Mine Piriştina hayatını kaybetti. Yakalandığı kanser hastalığından kurtulmak için uzun yıllardır mücadele veren Mine Piriştina, iki çocuk annesi ve üç torun sahibiydi. Yaşamını yitiren Mine Piriştina'nın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılacağı bildirildi.

BAŞKAN TUGAY'DAN BAŞSAĞLIĞI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından, "İzmir'in efsane Başkanı merhum Ahmet Piriştina'nın kıymetli eşi Mine Piriştina'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kimseye hissettirmeden yaptığı sayısız iyilikle gönülleri kazanan Mine Piriştina'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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