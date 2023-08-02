Efsane kaleci futbolu bıraktı

Dünya futbolunun efsanelerinden olan İtalyan kaleci Gianluigi Buffon futbola veda etti.

Efsane kaleci futbolu bıraktı

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen, İtalyan efsanesi Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Son olarak Parma'da oynayan Buffon, yaptığı paylaşımda "Her şey için teşekkürler" mesajını yazdı.

1995'te Parma'da ilk kez sahaya çıkan Buffon, 2001'de Juventus'a transfer olmuştu.

Juvertus'tan 2018'de Paris Saint Germain'e geçen Buffon, bir yıl sonra geri dönmüştü.

Buffon, son iki sezon da Parma'da görev yaptı.

Kulüp kariyerinde 909 maça çıkan Buffon, İtalya Milli Takımı'nda da 127 kez görev yaptı.

Buffon'un kazandığı kupalar:

10 Serie A

7 İtalya Süper Kupası

6 İtalya Kupası

1 Fransa Ligue 1

1 Fransa Süper kupası

1 UEFA Kupası

1 Dünya Kupası

1 Avrupa U21 Şampiyonası

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