Efsane marka ABD devini satın alıyor. Bir zamanlar herkesin elindeydi

Telekom ekipmanı üreticisi Nokia’nın Kuzey Amerika pazarında optik ağ satışını genişletmek amacıyla Infinera'yı 2,3 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardığı aktardı.

Nokia tarafından yapılan açıklama kapsamında, ABD merkezli Infinera, Finlandiyalı telekom ekipmanı üreticisi olan Nokia’nın hisse başına 6,65 dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini açıkladı.

İlgili teklif, merkezi ABD’nin Kaliforniya eyaletinde olan Infinera hisselerinin 26 Haziran’daki borsa kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 28 üzerinde bir rakamı ifade ediyor.

ANLAŞMA DETAYLARI

Nokia, anlaşmaya göre Infinera'ya en az yüzde 70’lik nakit ödeme yapacak.

2,3 milyar dolarlık anlaşmanın, gerekli izinleri sonrasında 2025’in ilk yarısında tamamlanması tahmin ediliyor.

Açıklama sonrasında Infinera'nın hisseleri yaklaşık olarak yüzde 22 artış kaydetti.