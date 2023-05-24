Efsane marka Formula 1'e geri dönüyor

Aston Martin takımının internet sitesindeki açıklamaya göre, yeni güç ünitesi kurallarının yürürlüğe gireceği 2026'dan itibaren Honda ile iş birliği yapılacak.

Efsane marka Formula 1'e geri dönüyor

Mevcut turboşarjlı V6 motorların mimarisini koruyacak 2026 güç üniteleri, artırılmış elektrik gücü ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıtlara sahip olacak.
İlk kez 1964'te F1'de boy gösteren Honda'nın motorlarını taşıyan otomobiller, toplam 89 yarış ve 90 pole pozisyonu kazandı.
Honda, 2008 yılı sonunda ekonomik kriz nedeniyle ayrıldığı F1'e yeniden katıldığı 2015-2021 yıllarında 16'sı Red Bull, biri de AlphaTauri ile olmak üzere 17 yarış birinciliği elde etti.
Red Bull, Japon üreticiyle yaptığı anlaşma gereği 2022'den bu yana "Red Bull Powertrains" adı altında Honda motorlarını kullanmaya devam ediyor. (AA)

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