Efsane markaya elveda. Dünyaca tanınan dev Alman otomobil markası kapatılıyor

Dünyaca tanınan alman otomobil markası Seat mayıs ayında otomobil üretmeyi bırakacak. Volkswagen Group CEO’su Thomas Schäfer, markaya “yeni bir rol” bulacaklarını ve Cupra’ya yöneleceklerini doğruladı.

Efsane markaya elveda. Dünyaca tanınan dev Alman otomobil markası kapatılıyor

Shiftdelete'den Ömer Dursun'un haberine göre, mayıs ayında resmen otomobil üretmeyi bırakacağını açıklayan Seat’in geleceği belli oldu. Münih Otomobil Fuarı’nda konuşan Volkswagen Group CEO’su Thomas Schäfer, markaya “yeni bir rol” bulacaklarını ve Cupra’ya yöneleceklerini doğruladı.

Seat’in üst şirketi Volkswagen Grup’tan gelen açıklamayla birlikte markanın önümüzdeki yıllarda tamamen ortadan kaldıracağı ifade edildi. Halihazırdaki üretimleri ve operasyonları Cupra’ya yöneltecek şirket, Ibiza gibi alt markaları da sonlandıracak.

Münih Otomobil Fuarı’nda konuşan Volkswagen Group yöneticisi Thomas Schäfer, “Seat’ın geleceği Cupra’dır” ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte şirketin Cupra’ya yönelik yatırımlarını artırmayı planladığını da doğruladı.

CUPRA İLE YAŞAYACAK

Otomobil fuarında paylaşılan bilgilendirmeye göre, Leon hatchback gibi popüler Seat modelleri, önümüzdeki yıllarda Cupra markasıyla satışa çıkacak. Ibiza gibi diğer alt modeller ise üretim süreçlerinin tamamlanmasının ardından sonlandırılacak.

Otomobil dünyası için emekliye ayrıldığı doğrulanırken, Seat logosunun e-scooter gibi mobilite çözümler için kullanılabileceği belirtildi. VW’nin bu geçişle birlikte kaynaklarını Cupra bölümüne aktarması hedefleniyor.

VW’nin bu hamlesi, 1950 yılında kurulan Seat markası için bir dönemin sonunu işaret ediyor. Şirket, 70 yılı aşkın bir sürenin ardından, yüksek performanslı Cupra ile yaşamaya devam edecek.

Schäfer’e göre, hem Seat hem de Cupra’ya yatırım yapmak engelleyici hale geldi. Cupra; Alfa Romeo ve Polestar gibi köklü markaları bile geride bırakarak popülaritesini büyüttü ve çok daha fazla kazançlı bir marka haline geldi.

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