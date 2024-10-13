Efsane ringe dönüyor: Maçın tarihi belli oldu

Conor McGregor, uzun bir aranın ardından UFC 303’te Michael Chandler’a karşı dövüşmek için hazırlanıyordu. Ancak bir sakatlık nedeniyle bu plan gerçekleşmedi. McGregor, kırık bir ayak parmağı sebebiyle ringe çıkamadı ve yıl sonuna kadar da bu durumu telafi edemedi. Yaklaşık üç yıldır ringlerden uzak kalan McGregor, bu sürede sakatlığını tamamen iyileştirmek ve geri dönüşü için en uygun şartları oluşturmak adına hazırlıklarına devam etti.

Bu süre zarfında İrlandalı dövüşçü, Marbella'da düzenlenen Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) gecesine katıldı. Etkinlikte üç dünya şampiyonluğu maçı yapılırken, gecenin sonunda bir konserle de katılımcılara eğlenceli anlar yaşatıldı. McGregor, bu etkinlikte dövüş sporu dünyasına geri dönüş planlarını da netleştirdi.

YENİ RAKİBİ DAN HOOKER

McGregor, dönüşü için hazır olduğunu ve rakibinin Dan Hooker olduğunu açıkladı. McGregor, Suudi Arabistan’da 1 Şubat’ta gerçekleşecek olan dövüşte Hooker ile karşı karşıya geleceğini söyledi. Dan Hooker, UFC hafif sıklet sıralamasında beşinci sırada yer alıyor ve McGregor’un dönüş maçı için zorlu bir rakip olarak görülüyor. Hooker, gecenin erken saatlerinde başka bir dövüşçü için köşede yer aldı ve McGregor ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

McGregor, Dan Hooker hakkında çok fazla konuşmasa da Hooker'ın "iyi bir adam" olduğunu belirtti. Bu açıklamalarının ardından McGregor ve ekibi etkinlikten ayrıldı. Hooker ise McGregor'un bu açıklamalarına pek önem vermemiş gibi göründü.

HOOKER’DAN AÇIKLAMALAR

Dan Hooker, Conor McGregor ile dövüşme fikrine dair net bir yanıt vermedi. Marbella'daki etkinlikte McGregor ile karşılaşma fırsatı bulamayan Hooker, kendisine yöneltilen sorulara sakin bir tavırla cevap verdi. Hooker, “Eğer onun kadar işim ve param olsaydı, hayatımın geri kalanında bir daha kafesin yakınında bile görülmezdim” dedi. Bu sözleriyle, McGregor'un yoğun iş hayatına ve sahip olduğu servete atıfta bulundu.

Hooker, dövüşmeyi sevdiğini ve rakibinin kim olduğunun çok da önemli olmadığını belirtti. "Ocak ile Mart arasında dövüşeceğim ve her zaman evet diyorum," diyerek dövüşe hazır olduğunu dile getirdi.

MCGREGOR MARBELLA’DA KEYİFLİ ANLAR YAŞADI

McGregor, Marbella’daki BKFC etkinliğinde hem dövüşlere katıldı hem de eğlenceli anlar yaşadı. Dövüşlerin ardından sahneye çıkarak ünlü isimlerle bir araya gelen İrlandalı yıldız, parti havasında bir gece geçirdi. Sahneye Kodak Black, Xzibit ve Dizee Rascal gibi ünlü isimler çıktı ve gece boyunca eğlenceli anlar yaşandı.

McGregor, ringde Forged Irish Tout isimli içeceğini Kodak Black ile paylaşırken, takım arkadaşlarını da ringe davet etti. UFC efsanesinin uzun zamandır yanında olan Bellator dövüşçüleri Peter Queally ve Sinead Kavanagh da gecede yer aldı. McGregor, eski dostlarıyla eğlenceli anlar yaşarken gecenin sonunda boks antrenörü Phil Sutcliffe’e de doğum günü dileklerini iletti. Sutcliffe, McGregor’un gençlik yıllarında Crumlin Boks Kulübü’nde tanıştığı eski bir dostu ve bu ikili en son Donald Cerrone ile yapılan dövüş hazırlıklarında yeniden bir araya gelmişti.

MCGREGOR’UN GERİ DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Conor McGregor’un UFC’ye dönüşü büyük bir heyecanla bekleniyor. Dan Hooker ile Suudi Arabistan’da gerçekleşecek olan dövüş, dövüş severler tarafından merakla takip ediliyor. McGregor’un uzun süre sonra geri dönmesi ve bu maçtaki performansı, UFC tarihindeki yerini yeniden belirleyecek.