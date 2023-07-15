Efsane sanatçı Elvis Presley'in kızının ölüm nedeni ortaya çıktı

Gelmiş geçmiş en iyi sanatçılar arasında yer alan ABD’li ünlü rock ‘n’ roll sanatçısı Elvis Presley’in 12 Ocak’ta yaşamını yitiren kızı Lisa Marie Presley’in ölüm sebebi aylar sonra açıklandı.

Efsane sanatçı Elvis Presley'in kızının ölüm nedeni ortaya çıktı

ABD’li ünlü rock ‘n’ roll sanatsı Elvis Presley’in kızı 12 Ocak'ta hayatını kaybetmiş ancak ölüm nedeni kamuoyu ile paylaşılmamıştı.

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Los Angeles Adli Tıp Kurumu, dün yaptığı açıklamada “Los Angeles İlçesi Adli Tıp Kurumu, 54 yaşındaki şarkıcı-söz yazarı Lisa Marie Presley'in ölüm nedenini, yıllar önce bir obezite ameliyatından sonra gelişen yara dokusunun neden olduğu ince bağırsak tıkanıklığı olarak belirledi.Ölüm şekli doğaldır” ifadelerini kullandı.

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EŞİ TARAFINDAN EVDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATARKEN BULUNDU

Adli Tıp, Presley’in 12 Ocak’ta eski eşi tarafından evinde hareketsiz yatarken bulunduğunu, hastaneye getirildikten sonra saat 17.08’te öldüğünün belirlendiğini belirtti. Lisa Marie Presley’in oğlu ve Elvis Presley’in torunu Benjamin Keough, 2020 yılında 27 yaşındayken intihar ederek yaşamını son vermişti. Dünya çapında “Rock 'n’ Roll'un Kralı” ya da kısaca ‘Kral’ olarak tanınan Elvis Presley, 1977 yılında 42 yaşındayken kalp yetmezliğinden yaşama veda etmişti.

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