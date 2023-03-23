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Efsane şarkıcıdan kahreden haber

Fransa'da 80'li yıllara damgasını vuran şarkıcı ve pop ikonu Emmanuelle Mottaz, 59 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 09:05
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Efsane şarkıcı Emmanuelle Mottaz hayatını kaybetti.

Efsane şarkıcıdan kahreden haber
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1980'lerin ikonik şarkıcısı Emmanuelle Mottaz 59 yaşında öldü. Üzücü haberi eski yapımcılarından Jean-Luc Azoulay, sosyal medyadan duyurdu. Azoulay paylaşımında "Emmanuelle aramızdan ayrıldı, büyük üzüntü duyuyorum" diye yazdı.

EMMANUELLE MOTTAZ KİMDİR?
1986 yılında piyasaya sürdüğü Premier Baiser albümüyle büyük sükse yapan Mottaz'ın bu şarkısı ilerleyen zamanda bir dizinin jenerik müziği olarak da kullanılmıştı. Fransızca konuşan halklar tarafından çok sevilen şarkıcı kariyerine Allo Monsieur l'informatique şarkısında bilgisayara ses vererek başlamıştı.

Ertesi yıl Premier Baiser'i piyasaya sürdü. İlk solo başarılarını elde etti. Rien que toi pour m'endormir adlı şarkısı ilk 50'ye giren sanatçı birçok TV programında da yer aldı. Kariyerinin ilerleyen döneminde daha karanlık şarkılar söylemeye başladı ancak sonrasında Jean-Luc Azoulay'ın izinden gitmeye karar verdi. Senaryo yazarlığı da yapan sanatçı video klip çekimi ve fotoğrafçılıkla da ilgilendi.

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