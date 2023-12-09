Efsane şarkıcı Filistin bayrağı açtı

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci Roger Waters, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Filistin bayrağı açtı

KAYNAK: AA
Efsane şarkıcı Filistin bayrağı açtı

Pink Floyd grubunun kurucusu ve solisti, İngiliz müzisyen ve besteci Roger Waters, konser için gittiği Kolombiya'da Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından kabul edildi.

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Petro'nun en küçük kızı Antonella'ya imzalı gitarını hediye eden müzisyen Waters, görüşmenin sonunda Petro ile dev "Filistin" bayrağı açtı.

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Cumhurbaşkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, Waters'ın, Petro'dan Gazze'de soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) önünde bir eyleme eşlik etmesini istediği bildirildi.

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