Efsane Valinin oğlu MHP'nin Tokat adayı oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler için adayları belli oluyor. MHP, 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
MHP, Tokat Belediye Başkanlığı için Türkiye'nin 'Efsane Vali' olarak tanıdığı Merhum Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu aday gösterdi.
Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut sosyal medya hesabı üzerinden "Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu’nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Sayın Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle duyurdu.
İşte MHP'nin açıkladığı 55 belediye başkan adayı:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Serdar Soydan
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cengiz Ergün
Amasya Belediye Başkan Adayı: Bayram Çelik
Bartın Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
Bayburt Belediye Başkan Adayı: Hükmü Pekmezci
Çankırı Belediye Başkan Adayı: İsmail Hakkı Esen
Erzincan Belediye Başkan Adayı: Bekir Aksun
Karabük Belediye Başkan Adayı: Rafet Vergili
Karaman Belediye Başkan Adayı: Savaş Kalaycı
Kastamonu Belediye Başkan Adayı: Yüksel Aydın
Kütahya Belediye Başkan Adayı: Alim Işık
Nevşehir Belediye Başkan Adayı: Adnan Doğu
Niğde Belediye Başkan Adayı: Hamdi Doğan
Osmaniye Belediye Başkan Adayı: İbrahim Çenet
İLÇELER
ADANA
ÇUKUROVA İlçe Belediye Başkan Adayı: Firdevs Cingözler
FEKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Ahmet Şener
İMAMOĞLU İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Aydın Kangur
KARAİSALI İlçe Belediye Başkan Adayı: Bekir Şimşek
KARATAŞ İlçe Belediye Başkan Adayı: Necip Topuz
KOZAN İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Atılı
POZANTI İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Avan
SAİMBEYLİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Vedat Cengiz
SARIÇAM İlçe Belediye Başkan Adayı: Bilal Uludağ
YUMURTALIK İlçe Belediye Başkan Adayı: Aydın Kütükoğlu
MERSİN
ANAMUR İlçe Belediye Başkan Adayı: Hidayet Kılınç
BOZYAZI İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Çetinkaya
ÇAMLIYAYLA İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Rıza Genç
ERDEMLİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Kara
GÜLNAR İlçe Belediye Başkan Adayı: Fatih Önge
MUT İlçe Belediye Başkan Adayı: Volkan Şeker
SİLİFKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Sadık Altınok
TARSUS İlçe Belediye Başkan Adayı: Mahmut Tat
TOROSLAR İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Öz
AYDIN
EFELER İlçe Belediye Başkan Adayı: Burak Pehlivan
GERMENCİK İlçe Belediye Başkan Adayı: Halit Germen
KARASU İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Erikmen
SÖKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Tekin Yavuz
ETİMESGUT İlçe Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel
GÖLBAŞI İlçe Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek
KALECİK İlçe Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal
POLATLI İlçe Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı
ANTALYA
ALANYA İlçe Belediye Başkan Adayı: Adem Murat Yücel
DEMRE İlçe Belediye Başkan Adayı: İbrahim Oğuz
GAZİPAŞA İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Aksoy
BALIKESİR
GÖMEÇ İlçe Belediye Başkan Adayı: Kazım Arslan
BURSA
YENİŞEHİR İlçe Belediye Başkan Adayı: Davut Aydın
DENİZLİ
ÇAL İlçe Belediye Başkan Adayı: Feti Akcan
HONAZ İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Semerci
ERZURUM
İSPİR İlçe Belediye Başkan Adayı: Ahmet Coşkun
OLUR İlçe Belediye Başkan Adayı: Vedat Ergün
UZUNDERE İlçe Belediye Başkan Adayı: Sinan Aydın
ESKİŞEHİR
ÇİFTELER İlçe Belediye Başkan Adayı: Kadir Bıyık
SEYİTGAZİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Erhan Erdem
BEŞİKTAŞ İlçe Belediye Başkan Adayı: Serkan Toper
SİLİVRİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Volkan Yılmaz