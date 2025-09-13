Efsanevi çikolata raflardan toplatılıyor. Türkiye'de de satış rekorları kırıyor

ABD merkezli perakende devi Costco, “Dubai Style Chocolate” ürününü etiketleme hatası nedeniyle geri çağırdı. 1 Mayıs - 29 Ağustos 2025 arasında satılan ve #1932972 kodlu çikolatalar, buğday yerine “glüten” ibaresi taşıdığı için toplatılıyor. Üretici Rolling Pin Snacks’in hazırladığı ürünlerde, künefenin buğday içerdiği belirtilmesine rağmen etiket hatası sağlık riski oluşturabilir.

Costco, özellikle çölyak hastaları ve glüten intoleransı olanlar için uyarılarda bulundu. Şirket, üyelerine e-posta göndererek ürünleri iade etmeleri durumunda tam para iadesi yapılacağını duyurdu. Sağlık riskinin düşük olduğu belirtilse de glüten hassasiyeti olanlarda ishal, karın ağrısı, şişkinlik, gaz, bulantı, kusma, kilo kaybı ve kabızlık gibi belirtiler görülebilir.Türkiye’de sosyal medya üzerinden popüler olan bu çikolatalar, özellikle gençler arasında viral oldu.

Farklı satıcılar aracılığıyla ülkeye getirilen ürün, satış rekorları kırıyor. Ancak uzmanlar, yurtdışından gelen gıda ürünlerinde etiket bilgilerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Gıda Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamada, ithal ürünlerde alerjen bilgilerinin Türkçe’ye çevrilmesi gerektiği belirtildi. Türkiye’de henüz resmi bir toplatma kararı olmasa da, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin kodlarını kontrol etmeleri öneriliyor.

Costco’nun geri çağırma işlemi sadece ABD’deki mağazaları kapsıyor. Ancak ürünün küresel çapta popülerliği, Türkiye’deki tüketicileri de harekete geçirdi. Uzmanlar, çölyak hastalarının ve glüten hassasiyeti olanların bu çikolatalardan uzak durmasını tavsiye ediyor. Sosyal medyada çikolatanın tadını öven videolar paylaşılırken, tüketicilere güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları çağrısı yapıldı.