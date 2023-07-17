Ege Bölgesi için 'sıcaklık' uyarısı

Ege Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkıp, 24 Temmuz'a kadar etkili olacağı bildirildi.

KAYNAK: DHA
Ege Bölgesi için 'sıcaklık' uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de etkili olan sıcak hava dalgasının etkisinin 24 Temmuz'a kadar artarak devam edeceğini açıkladı. Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. İllere göre beklenen hava sıcaklıkları şöyle; İzmir 37-38, Aydın 42-44, Çanakkale 34-40, Balıkesir 33-39, Manisa ise 39-43 derece. Meteoroloji yetkilileri, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukları günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Öne Çıkanlar
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Son Haberler
Cezaevi firar etmişti! Ahırda yakalandı Güncel
Cezaevi firar etmişti! Ahırda yakalandı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Güncel
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Mahkeme RTÜK’ün TELE1 kararına dur dedi Güncel
Mahkeme RTÜK’ün TELE1 kararına dur dedi
7 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı Güncel
7 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı
Rüyada diş kırılması ne demek? Rüyada diş kırıldığını görmenin anlamı nedir? Keşfet
Rüyada diş kırılması ne demek? Rüyada diş kırıldığını görmenin anlamı nedir?
Karşıyaka'ya Beşiktaş'tan transfer Spor
Karşıyaka'ya Beşiktaş'tan transfer