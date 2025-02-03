Ege Denizi yine sallandı (3 Şubat 2025)

AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 10.09 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydaha geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

SON 24 SAATTE 100'ÜN ÜZERİNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde son 48 saatte 100'ün üzerinde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 1 Şubat saat 00.00'dan 3 Şubat saat 00.00'a kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 100'ün üzerinde sarsıntı kayıtlara geçti.