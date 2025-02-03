Ege Denizi yine sallandı (3 Şubat 2025)

AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 10.09 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydaha geldi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-03
Saat:10:09:00 TSİ
Enlem:36.36944 N
Boylam:25.65417 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/PLNyXg2jVm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON 24 SAATTE 100'ÜN ÜZERİNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde son 48 saatte 100'ün üzerinde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 1 Şubat saat 00.00'dan 3 Şubat saat 00.00'a kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 100'ün üzerinde sarsıntı kayıtlara geçti.