Ege Denizi yine sallandı (3 Şubat 2025)

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ege Denizi yine sallandı (3 Şubat 2025)

Son dakika... Son dakika... Ege Denizi'nde saat 10.09 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydaha geldi.

AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 10.09 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydaha geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

SON 24 SAATTE 100'ÜN ÜZERİNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde son 48 saatte 100'ün üzerinde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 1 Şubat saat 00.00'dan 3 Şubat saat 00.00'a kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 100'ün üzerinde sarsıntı kayıtlara geçti.

Son Haberler
Ege Denizi yine sallandı (3 Şubat 2025)
Ege yine sallandı!
İzmir’de vatandaşlara anlamlı çalışma
İzmir’de vatandaşlara anlamlı çalışma
İnternet üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Oto yıkamacısı 4 kişiden büyük vurgun
İnternet üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdılar!
Fırsatını bulan Türkiye'den kaçıyor! 400 bin kişi ABD'nin Yeşil Kart'ı için başvurdu
Fırsatını bulan Türkiye'den kaçıyor! 400 bin kişi ABD'nin Yeşil Kart'ı için başvurdu
Fark yaratan iş insanı olmanın canlı örneği
Fark yaratan iş insanı olmanın canlı örneği