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Ege Denizi’nde 4.1 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde, bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 08:47
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Ege Denizi’nde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi

Ege Denizi’nde 4.1 şiddetinde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 08.01'de merkez üssü Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre yerin 11.42 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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