Ege Rallisi'nin ikinci gününde feci kaza

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Ege Rallisi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde dünkü seremoni ile resmen başladı.

64 ralli aracı ve 20 klasik otomobilin katıldığı rallinin, ikinci gününde ise nefes kesen bayır etabı gerçekleştirildi.

Kıran kırana geçen yarışlarda 12 yıl aradan sonra tekrar pistlere dönen ünlü pilot Volkan Işık, virajı alamayarak kaza yaptı. Ünlü pilot, aracıyla birlikte savrularak takla attı.

Kazada pilot Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi elde edilirken, yarışa devam edip edemeyeceği ise aracının teknik kontrollerinin yapılmasının ardından netlik kazanacak.