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Ege Üniversitesi akademik personel alacak

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 4 ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 14:42
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Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Ege Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de Ege Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi,son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf,öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik, uzmanlık, doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınlarını içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf,öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik, uzmanlık, doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma,eser ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında USB bellek ve 1 adet dosya ile Fakülte Dekanlığına/ Enstitü/Yüksekokui Müdürlüğüne şahsen başvuracaklardır.

NOT:
1-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
2-Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
3-Hizmet Belgesi
4-Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına
https://personeldb.ege.edu.tr/tr-1655/akademik_kadro_ve_tayin_isleri_-_ogretim_elemani_basvuru_kosullari.htmladresinden ulaşılabilir.
5-İlanımız "www.ege.edu.tr" adresinde yayınlanacaktır.
6-Yabancı Dil ağınlıklı eğitim yapan birimlerimiz için Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.
7-İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

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