Ege Üniversitesinin dünya çapında yükselişi sürüyor

Ege Üniversitesi, ShanghaiRanking tarafından açıklanan 2025 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması'nda geçtiğimiz yılki 901-1000 bandından 801-900 bandına yükseldi. Türkiye'den listeye giren 11 üniversite arasında yer alan Ege, devlet üniversiteleri arasında 6-7 bandında, İzmir'de ise tek üniversite oldu.

Dünya üniversiteleri akademik sıralamasının resmi yayıncısı olan ShanghaiRanking, Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU- 2025) sonuçlarını açıkladı. Her yıl 2 bin 500'den fazla dünya üniversitesinin değerlendirilerek ilk 1000 yükseköğretim kurumunun açıklandığı sıralamada Ege Üniversitesi de yer aldı. Çin merkezli bağımsız sıralama kuruluşu ARWU tarafından açıklanan "2025 Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralaması"nda, Türkiye'den 11 üniversite ilk bin yükseköğretim kurumu içinde yer alma başarısı gösterdi. Ege Üniversitesi, Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında 6-7 bandında yer alırken sıralamaya giren tek İzmir üniversitesi oldu. Ayrıca Ege Üniversitesi dünya sıralamasındaki 901-1000 bandındaki sıralamasını 801-900 bandına yükselterek başarısını sürdürdü.

Sıralamayı değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı araştırma üniversitemiz, ulusal ve uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Uluslararası arenada Türk yükseköğrenimine örnek uygulamaları hayata geçiren üniversitemiz, eğitim ve araştırma kalitesi ile çeşitli sıralama kuruluşlarının raporlarında yükselişini sürdürüyor. Çin merkezli bağımsız sıralama kuruluşu ARWU tarafından açıklanan Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması 2025 sonuçlarına göre üniversitemiz, geçtiğimiz yıl 901-1000 olan aralığını bu yıl 801-900 bandına yükseltti. Devlet üniversiteleri arasında da 6-7 bandında yer aldık. Kuruluşumuzun 70. Yılında üniversitemizin gücünü ülkemiz sınırlarının dışına taşımayı sürdürüyoruz. Eğitim öğretim, araştırma geliştirme, topluma katkı, uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda önemli çalışmaları akademiye kazandıran üniversitemiz, bilim dünyasına örnek olan araştırmalara imza atıyor. Üniversitemizin dünya çapında yakaladığı bu başarıda emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Dünya sıralamasında 801-900 bandına yükselen Ege Üniversitesi ayrıca "Science Citation Index-Expanded ve Social Science Citation Index'te dizinlenen makaleler", "Nature and Science dergisinde yayınlanan makaleler" ile "Bir kurumun kişi başına düşen akademik performansı " kriterlerinde puanını artırarak her bir kriterde Türkiye devlet üniversiteleri arasında altıncı olmayı başardı.

