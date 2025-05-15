Ege ve Marmara’da 'fırtına' alarmı! Meteoroloji uyardı... (15 Mayıs 2025)

Kaynak: AA
Ege ve Marmara’da 'fırtına' alarmı! Meteoroloji uyardı... (15 Mayıs 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın güneybatısı ile Ege Bölgesi’nde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren güney Ege’de, öğlen saatlerinden sonra ise kuzey Ege, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale’de güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına, İzmir, Aydın ve Muğla’nın batı ve yüksek kesimlerinde ise yer yer şiddetli fırtına öngörülüyor.

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Fırtınanın cuma gecesi güney Ege’de, cumartesi günü ise diğer bölgelerde etkisini yitirmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması istendi.

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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre: Ülkenin doğu ve zamanla batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat ile gece saatlerinde Çanakkale, Manisa ve İzmir çevreleri yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak.

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Yağışların, Doğu Anadolu’nun doğusunda (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt, Batman ile Adana’nın doğusu ve Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli; genellikle yağmur, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak; sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor; kuzeydoğu ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

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RÜZGAR: Rüzgar, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerde güneyli, diğer bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; yağışlı bölgelerde yağış sırasında yer yer kuvvetli esecek.

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UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Anadolu’nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt, Batman ile Adana’nın doğusu ve Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunmalı.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; gece saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir’in güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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BALIKESİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; gece güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

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EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; gece saatlerinde İzmir ve Manisa’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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AKDENİZ

Parçalı, doğusu çok bulutlu; Doğu Akdeniz’de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Osmaniye, Adana’nın doğusu ve Kahramanmaraş’ın batısında yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu; doğusu yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu.

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı bulutlu.

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İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı bulutlu.

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu.

KONYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu.

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BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçecek.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu.

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu.

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı bulutlu.

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu.

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu; doğusu, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu.

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu; sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu; sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

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DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu; bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğusunda (Van ve Hakkari hariç) yağışlar yerel olarak kuvvetli. Kuzeydoğusunun yükseklerinde sabah karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Çok bulutlu; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli aralıklı sağanak yağışlı; yüksek kesimleri sabah karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

KARS °C, 9°C

Çok bulutlu; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli aralıklı sağanak yağışlı; yüksek kesimleri sabah karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.

MALATYA °C, 21°C

Çok bulutlu; öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN °C, 16°C

Çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu; öğleden sonra Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri yerel olarak kuvvetli, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Çok bulutlu; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP °C, 24°C

Çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MARDİN °C, 21°C

Çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT °C, 20°C

Çok bulutlu; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu sabah güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, sabah kuzeybatıdan 3 ila 5. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

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MARMARA (MARMARA)

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE (EGE)

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; akşamdan sonra kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

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AKDENİZ (AKDENİZ)

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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