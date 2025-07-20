Ege'de göçmenleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı: 1 ölü

Kaynak: AA
Ege'de göçmenleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı: 1 ölü

Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Eşek Adası yakınlarındaki kayalıklara çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kayalıklara çarpması sonucu bir kişi öldü.

Yunan Sahil Güvenlik Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Eşek Adası açıklarındaki kayalıklara çarptı.

Kazanın ardından kayalıklarda baygın bulunan düzensiz göçmen, Hava Kuvvetlerine ait helikopterle Sisam Adası'na götürüldü. Sisam Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde kazazedenin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazadan kurtulan 27 düzensiz göçmen de Sisam Adası'na götürülerek emniyet birimlerine teslim edildi.

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