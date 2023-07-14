Ege'de vatandaş aşırı sıcaklardan adeta kavruldu

Ege bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerin üzerinde seyrederken İzmir, Aydın ve Manisa'da vatandaşlar adeta sıcaktan kavruldu.

Ege'de vatandaş aşırı sıcaklardan adeta kavruldu

İzmir, Aydın ve Manisa'da hava sıcaklığı mevsim normallerin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bölgede bugün hava sıcaklıkları Aydın'da 43, Manisa'da 42 ve İzmir 40 derece olarak ölçüldü.

Bunaltıcı hava nedeniyle sokağa çıkmak durumunda kalanlar zorluk yaşıyor.

Sıcaklığın rekor dereceye yaklaştığı İzmir kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle öğle saatlerinde normalde yoğunluk yaşanan Kemeraltı Çarşısı, Konak Meydanı ve Alsancak gibi sokak ve caddelerde insan yoğunluğu azaldı.

Dışarı çıkanlar ise gölgelik alanlarda vakit geçirmeye çalıştı

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AYDIN

Aydın'da bunaltan hava nedeniyle vatandaşlar açık alanları tercih etmedi. Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Sıcak hava nedeniyle sahil ve plajlarda ise yoğunluk oluştu.

Bölgede sıcak havanın bir süre daha devam edeceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olması istendi.

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MANİSA

Manisa'da da bunaltıcı havaya rağmen dışarıya çıkanlar ağaç gölgelerinde sıcak havadan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da şehir merkezine göre sıcaklığın 5 ila 8 derece daha düşük olan 1500 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'na çıktı.

Kadir Canbaz, bunaltıcı havadan dolayı Fatih Parkı'ndaki ağaçların gölgesine sığındıklarını belirterek, uzun zamandır bu sıcağı görmediklerini söyledi.

Melek Obuz, tansiyon hastası olmasına rağmen kızını ziyaret için mecburiyetten dışarı çıktığını dile getirerek, "Bu sene çok sıcak oldu. Aslında çıkmamam lazım ama gölgeden gidiyorum." dedi.

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