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  • CHP'li Yunus Emre Egemen Bağış'ı sabaha kadar Prag sokaklarında tek başına dolaştıracak açıklamayı yaptı

CHP'li Yunus Emre Egemen Bağış'ı sabaha kadar Prag sokaklarında tek başına dolaştıracak açıklamayı yaptı

17-25 Aralık sürecinde Reza Zarrab’dan rüşvet aldığı iddiaları sonrası Avrupa Birliği Bakanlığı görevinden alınan sonrasında Çekya’nın başkenti Prag'a büyükelçi yapılan Egemen Bağış'ı CHP’li Yunus Emre, "Dışişleri Bakanlığını rüşvetçileri büyükelçi yapan bir bakanlık haline getirdiniz.” sözleriyle isim vermeden TBMM’de eleştirdi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 18:00
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Egemen Bağış'ı sabaha kadar Prag sokaklarında tek başına dolaştıracak açıklama CHP'li Yunus Emre'den geldi

CHP'li Yunus Emre Egemen Bağış'ı sabaha kadar Prag sokaklarında tek başına dolaştıracak açıklamayı yaptı
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CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Yunus Emre, TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken, açıklamalarda bulunarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sert tepki gösterdi.

CHP'li Emre konuşmasında; ASALA tarafından şehit edilen diplomat Bahadır Demir’i ve eşinin hatıralarına yer verdi. İktidar sıralarından yapılan sataşmalara yanıt veren Emre; “Arkadaşlar Türk diplomatının ne olduğunu bilmiyorsunuz. Öğreteceğim size dinleyin. Kardeşim beni böyle susturamazsınız!” diyerek tepki gösterdi.

"RÜŞVETÇİLERİ BÜYÜKELÇİ YAPAN BİR BAKANLIK HALİNE GETİRDİNİZ"
CHP'li Yunus Emre, "Bu sayın bakana göre; en başarılı büyükelçi atamaları siyasi atamalarmış. Adı rüşvetçiye çıkmış bir eski bakanı büyükelçi olarak atamış bir Dışişleri Bakanı bunu söyledi. Türkiye'ye layık bir Dışişleri Bakanı olamadınız bari ciddi bir insan olun." ifadeleriyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na tepki gösterdi.



CHP'li Yunus Emre sözlerine şöyle devam etti: 
“Bahadır ile yeni evliydik. O 30 yaşındaydı, ben 26 yaşındaydım. Bir sabah onunla vedalaştım. Ve daha sonra morgda, soğuk ve paslanmaz çelik bir masanın üzerinde kurşunlarla delik deşik edilmiş cenazesini buldum.” Bu ne biliyor musunuz? Türk diplomatı olduğu için şehit edilmiş, Bahadır Demir’in eşinin satırları kardeşim. Türk diplomatı budur. Ve bu Dışişleri Bakanı çıkacak diyecek ki “en başarılı atamalarım siyasi atamalarım”. Yazıklar olsun! Rüşvetçileri büyükelçi yapan bir Bakanlık haline getirdiniz. Biliyorum nelerle iftihar ettiğinizi. Onun için verdiniz değil mi Cemal Kaşıkçı Dosyası’nı Suudilere? Bu tertemiz millete bu karayı çalamazsınız. Yeşil Amerikan dolarları için bizim milletimizin tarihini lekeleyemezsiniz. Bize bu lekeyi süremezsiniz! Gerçekleri duymak nasıl canınızı yakıyor ben bunu görüyorum.”

NE OLMUŞTU?
17-25 Aralık operasyonlarının ardından Egemen Bağış, sürdürmekte olduğu Avrupa Birliği Bakanlığı görevinden alınmış. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ise bakanlık görevlerinden istifa etmişti.

Bağış’ın Reza Zarrab’ın bürokratik işlemlerini takip ettiği, babasına İtalyan vizesi ve oturma izni alınmasını sağladığı, beş kişinin Türkiye vatandaşlığına istisnai yoldan alınması için kulis yaptığı, Zarrab hakkında haberler yayımlanmasını engellediği ve yürüttüğü otel projesi konusunda yardımcı olduğu öne sürülmüştü.
 

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