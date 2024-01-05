Eğilen baş kesilmez atasözünün anlamı nedir?

Eğilen baş kesilmez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Yaptığı hatanın farkına er ya da geç varan kişilerin affedilmesi gerektiği anlamına gelir.

Pişmanlık duyan, özür dileyen kişi büyükleri ya da yanlış yaptığı kişiler tarafından mazur görülmeli ve hatası yüzüne tekrar vurulmamalıdır.

Özür dileyen kişi artık eleştirilmemelidir.

EĞİLEN BAŞ KESİLMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Eğilen baş kesilmez ya hadi affettim ama yine yapma olur mu?"

"Her seferinde eğilen baş kesilmez diye seni affediyoruz ama fazla abartma istersen..."