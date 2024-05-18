Eğitilmiş kuzu sahibinin komutlarına uyarak izleyenleri şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
Eğitilmiş kuzu sahibinin komutlarına uyarak izleyenleri şaşırttı
Bir vatandaşın eğittiği kuzu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sahibi tarafından verilen tüm komutlara harfiyen uyan minik kuzu, izleyenleri şaşırtmayı başardı.

Bir vatandaşın eğittiği kuzu, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sahibi tarafından verilen komutlara harfiyen uyan minik kuzu, izleyenleri şaşırttı. Sahibi tarafından "Acun Ilıcalı kabul eder mi?" notuyla paylaşılan video, kuzunun sevimliliğiyle dikkat çekti.

Koş, dur, bir adım at, iki adım at gibi komutlara uyarak gösterdiği itaat, kuzunun eğitimine olan yeteneğini gösterdi. Sahibinin sözünü ikiletmeyen kuzu, sevimliliği ve itaatiyle izleyenlerin kalbini kazandı. Bu beklenmedik yetenek, sosyal medyada birçok kişinin ilgisini çekti.

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