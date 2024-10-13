Eğitim fakültesinde boş amfi... 2 öğrenci, 17 hoca var

Aksaray Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; okulun eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünde 7'si profesör, 7'si doçent, 1'i doktor ve 2'si araştırma görevlisi olmak üzere toplam 17 öğretim üyesi eğitim veriyor.

Bu yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan tercih kılavuzunda bu bölümü yalnızca 2 öğrenci tercih etti.

ÖZEL DERS NİTELİĞİNDE EĞİTİM

Biri Türk diğeri ise Türkmenistanlı olan bu iki öğrencinin 17 hocası var.

Atamalarında yaşanan zorluklar nedeniyle öğrencilerin artık öğretmen yetiştiren bölümleri tercih etmediği ifade ediliyor.