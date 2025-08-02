Eğitim roketi hedefini şaşırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eğitim roketi hedefini şaşırdı

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Model Uçak Pisti’nde öğrenciler tarafından eğitim amacıyla fırlatılan roket, ilçeye bağlı Akçakaya Mahallesi Ziyapaşa Caddesi’nde bulunan yaşlı bir çiftin evine isabet etti.

Kayseri’de öğrenciler tarafından eğitim amacıyla fırlatılan roket yaşlı bir çiftin evine isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, yaşlı çift öğrenciden şikayetçi olmadı.

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Yaşlı çiftin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede roketin patlayıcı olmadığı ve eğitimlerde kullanıldığı tespit edildi. Olayda yaralanan olmaması sevindirdi.

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"DIŞARDA GEZİYORDUK, KİMSEYE ZARAR GELMEDİ"

Olayı anlatan ev sahibi Zeki Aktaş, "Bahçede geziyorduk. Büyük bir ses geldi. Roket çatıya düşmüş. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Mahallemize yakın bir alanda uçak pisti var. Oradan fırlatmışlar. O da arıza verdiği için bizim çatıya düşmüş. Dediğim gibi biz dışarda geziyorduk, kimseye bir zarar gelmedi" diye konuştu.

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Olayda mağdur olan Zeki Aktaş, roketi fırlatan öğrenciden şikayetçi olmadı.

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