Eğitim Sen'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne büyük tepki

Kaynak: AA
Eğitim Sen'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne büyük tepki

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyeleri, "Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi" büyük bir tepkiyle karşılandı.

Eğitim Sen üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen teklifi protesto etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelerek, "TBMM'ye Çağrımızdır: Haklarımızı ve Taleplerimizi İçermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Reddet" yazılı pankart açtı.

Basın açıklaması yapmak için TBMM'ye doğru yürüyüşe başlayan gruba, polis müdahale etti. Güvenlik güçleri, basın açıklaması yapmak isteyen gruba Bakanlık önünde ayrılan bölümde açıklamayı gerçekleştirmeleri talebinde bulundu.

Gösteri yürüyüşünün anayasal hak olduğunu dile getiren protestocular, yürüyüşte ısrar ederek polis barikatlarını zorladı.

Polis tarafından dağılmaları yönünde uyarılan Eğitim Sen üyeleri, barikat kaldırılana kadar Milli Eğitim Bakanlığı önünden ayrılmayacaklarını ifade ettiler.

Eğitim Sen üyelerinin Bakanlık önündeki bekleyişi sürüyor.


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