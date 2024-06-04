Eğitim uçağının düşme anı ortaya çıktı. 2 pilot şehit oldu

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalktıktan sonra düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağının düşüş anı ortaya çıktı.

Kayseri'de saat sabah 10.00 sularında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, bilinmeyen bir sebeple Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarına düştü.

Eğitim uçağında görevli iki albay pilot şehit olurken bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri gönderildi. Enkaz alanına ulaşa ekipler, yangını söndürürken şehit iki pilotun cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Uçağın enkazında ise ekiplerin incelemeleri sürüyor. Öte yandan uçağın tarım arazisine düşme anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde uçağın düştükten sonra alev alarak yandığı görüldü.