Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim sisteminin değişmesi ile ilgili "Raporumuzu oluşturduk. Bunu kabine toplantısında sayın cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız" açıklamasında bulundu.

Zorunlu eğitim sisteminde lise eğitiminin yeniden yapılandırılması ile ilgili hazırlanan değerlendirme raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne geldi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kurulun Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Toplantıda lise eğitiminin yeniden yapılandırılması konusunun ele alındığı ve konuya ilişkin hazırlanan değerlendirme raporunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu belirtildi.

YUSUF TEKİN AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanayi ve ticaret sektörlerinin nitelikli eleman talepleri doğrultusunda, zorunlu eğitim süresinin yeniden ele alındığını ifade etmiş ve olası modeller değerlendirildikten sonra bir karara varılacağını duyurmuştu.

