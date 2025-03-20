Eğitime kar molası! Okulların tatil olduğu iller belli oldu

Bugün Ordu'nun birçok ilçesinde, Sivas Yıldızeli'de, Yozgat'ın birçok ilçesinde, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Karaman, Niğde, Bayburt, Adana Tufanbeyli'de Aksaray'ın birçok ilçesinde, Erzincan Refahiye'de, Nevşehir Hacıbektaş'ta, Konya'nın birçok ilçesinde, Kahramanmaraş'ın birçok ilçesinde, Samsun Ladik'te eğitime ara verildi.

BAYBURT'TA TÜM OKULLAR TEDBİR AMACIYLA TATİL EDİLDİ

YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, sabah saatlerinde de devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski göz önünde bulundurularak, il genelindeki tüm okullar tatil edildi. Bayburt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu kreşe/anaokuluna giden kadın personel de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KONYA'DA 13 İLÇEDE OKULLARA KAR TATİLİ

Konya'nın 13 ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Konya Valiliği, Sarayönü, Altınekin, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Bozkır, Güneysınır, Halkapınar, Derbent, Emirgazi, Doğanhisar, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, bazı mahallelerde de eğitime ara verilmesi kararı alındı.

KARAMAN'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Karaman’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildi. Karaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerdeki tüm resmi ve özel okulların tatil edildiği belirtildi. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

NEVŞEHİR'DE 3 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Nevşehir'de, Derinkuyu, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerinde aşırı buzlanma ve kar yağışı nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. İlçelerdeki okullar ve eğitim kurumları tatil edilirken, kamu çalışanlarından hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

NİĞDE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Niğde'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 20 Mart 2025 Perşembe günü soğuk hava, yağış ve buzlanma beklendiği için il genelindeki tüm okullar tatil edildi. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, resmi ve özel okullar, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler ve özel eğitim merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

ADANA’NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Adana Valiliği, eğitime ara verilmesi kararını aldı.

ERZİNCAN’IN REFAHİYE İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle eğitim faaliyetlerine ara verildiği ve hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

KAYSERİ’DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kayseri'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 20 Mart 2025 Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kayseri Valiliği, eğitim kurumlarının tatil edildiğini ve hamile, engelli personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

KIRŞEHİR’DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kırşehir Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini açıkladı. Yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, yaşlı, hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

YOZGAT’TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Yozgat’ta, il merkezi ve ilçelerinde 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Yozgat Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceği ve tipinin etkili olacağı göz önünde bulundurularak eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

ORDU'NUN 12 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu’da, 12 ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerinde eğitim tamamen tatil edilirken, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise kısmi tatil kararı alındı.