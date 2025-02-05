Eğlence çıkışı pusuya düşürdüler! Husumetlilerin kavgası kanlı bitti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde A.M.A., eğlence mekanı çıkışında husumetlilerinden Vefa Şengül'ü (29) tabancayla vurarak öldürdü, 2 kişiyi ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanında eğlendikten sonra dışarıya çıkan Vefa Şengün, Metin A. ve Y.E.K.'ye, husumetlileri olduğu iddia edilen A.M.A tarafından tabancayla ateş edildi. Olayda vücuduna kurşun isabet eden Vefa Şengün ve Metin A. ağır, Y.E.K ise kolundan hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Vefa Şengün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Metin A.'nın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan A.M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.