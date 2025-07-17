Eğlence faciaya dönüyordu: Genç kız timsahla dövüşerek hayatta kaldı

ABD'nin Florida eyaletinde Haziran ayının son günlerinde yaşanan olay, 15 yaşındaki Summer Hinote’un hayatını altüst etti. Okaloosa İlçesi’ndeki Pond Creek isimli bölgede arkadaşlarıyla suya giren genç kız, bir anda üç metre uzunluğundaki bir timsahın saldırısına uğradı. Saldırgan timsah, Summer’ın bacağını ısırarak onu suyun altına çekmeye çalıştı.

Genç kız, CBS News’e verdiği demeçte “Başta ne olduğunu anlayamadım. Vücudumu döndürüp kafasına yumruk atmaya başladım” ifadelerini kullandı. Timsah kısa süreliğine geri çekildi, ardından tekrar saldırarak onu suyun altına sürükledi. O esnada Summer’ın arkadaşları panik halinde yardıma koştu ve olayın daha da büyümesini engelledi.

YUMRUK, CESARET VE ARKADAŞ DESTEĞİ

Summer, kurtulduktan sonra ilk iş olarak yanında bulunan arkadaşına bacağının yerinde olup olmadığını sordu. Arkadaşı ise, “İyisin, çok kötü değil ama kalkman gerek. Arkanda!” diyerek onu uyarmaya çalıştı. Durumu fark eden diğer arkadaşları da Summer ve suyun içindeki diğer bir kızı daha güvenli bir noktaya taşıyarak bölgeden uzaklaştırdı.

Olayın hemen ardından bir arkadaşları, Summer’ın ailesine ulaştı. Annesi, otomobiline atlayarak olay yerine koştu ve sağlık ekipleriyle birlikte kızını hastaneye ulaştırdı. Yetkililer, kızın bacağındaki ısırık izlerine bakarak saldırgan timsahın en az üç metre uzunluğunda olduğunu belirtti.

FLORİDA’DA TİMSAHLAR KORKUTUYOR AMA ÖLDÜRMÜYOR

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) Halkla İlişkiler Sorumlusu Christopher Boley, bölgede yaklaşık 1,3 milyon timsah bulunduğunu ancak ölümcül saldırıların nadir görüldüğünü vurguladı. Boley, WJHG kanalına yaptığı açıklamada “1948’den bu yana 487 kışkırtılmamış ısırık vakası kayıtlara geçti. Bu yılda ortalama altı vaka demek. Bu saldırılar içinde sadece 27’si ölümle sonuçlandı” dedi.

Uzmanlar, Nisan-Haziran ayları arasındaki çiftleşme döneminde timsahların daha saldırgan olabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca kuluçka döneminde yuvalarına yakın bölgelerde daha korumacı bir tavır sergileyebiliyorlar. Yumurtaların ortalama 60-68 gün içinde çatlamasıyla birlikte Ağustos sonu ve Eylül başı da dikkat edilmesi gereken dönemler arasında.