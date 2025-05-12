Eğlence ile başlayan gece kanlı bitti: Ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eğlence ile başlayan gece kanlı bitti: Ölü ve yaralı var

Bursa'nın bir eğlence mekanında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Müşteriler ile garsonlar arasında hesap nedeniyle başlayan tartışmada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Bursa'nın bir eğlence mekanında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre, müşteriler ile garsonlar arasında hesap nedeniyle başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü. Yaşanan arbedede müşterilerin yakınları olan Hakan Uyanık ve arkadaşı M.S.Y. silahla vuruldu.

1-001.jpgOlay, 10 Mayıs Cumartesi Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteriler ile garsonlar arasında hesap nedeniyle başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü. Yaşanan arbedede müşterilerin yakınları olan Hakan Uyanık ve arkadaşı M.S.Y. silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Hakan Uyanık (33) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.S.Y. ise hafif yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

2-001.jpgGÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olay öncesinde grubun mekandan çıkarıldığı anlar, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tartışma ve dışarı çıkarılma anları yer alıyor.

3-002.jpg8 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak eğlence mekanında çalışan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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