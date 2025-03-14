Eğlence mekânından cephanelik çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eğlence mekânından cephanelik çıktı

Samsun polisi, alkollü bir eğlence mekanına düzenlediği operasyonda cephanelik ele geçirdi. Mühimmat ve silahların bulunduğu operasyonda aralarında mekan sahibiyle birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Narkotik ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından alkollü bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda cephanelik ele geçirildi. Operasyonda ruhsatsız silahlar, mühimmat, uyuşturucu ve kaçak içki bulundu.

Ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği operasyonda, mekanda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 103 tabanca mermisi, 8 pompalı tüfek, 54 tüfek fişeği, 7 litre el yapımı alkollü içki, 23 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında S.C.D., M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Vahim nitelikte silah bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı. 6 şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Savcının talimatıyla iş yeri sahibi S.C.D. yeniden gözaltına alındı. S.C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Eğlence mekânından cephanelik çıktı

Eğlence mekânından cephanelik çıktı

Eğlence mekânından cephanelik çıktı

Son Haberler
Şehit ailelerine destek
Şehit ailelerine destek
23 yaşındaki gencin feci ölümü! 28.kattan düştü
23 yaşındaki gencin feci ölümü! 28.kattan düştü
Fren yerine gaza basınca markete girdi! Saniyelerle kurtuldular
Fren yerine gaza basınca markete girdi! Saniyelerle kurtuldular
Tıp öğrencilerinin ’beyaz önlük’ heyecanı
Tıp öğrencilerinin ’beyaz önlük’ heyecanı
Türkiye'nin en sıcak yeri Zonguldak oldu
Türkiye'nin en sıcak yeri Zonguldak oldu