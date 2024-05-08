Eğlence mekanlarına gidip yedi içti sahte dolarla hesap ödedi

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin 3 farklı eğlence mekanına gidip, ödeme yaparken sahte dolar verdiğini tespit etti. Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Takip Timi, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve İstihbarat ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli kişiyi yakalamak için inceleme başlattı.

Ekipler, şüpheli kişinin O.M.K. (33) olduğunu belirledi. Şüpheli kişinin adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, O.M.K.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 100 dolarlık 4 sahte banknot ele geçirildi.