Eğlence mekanlarını inzibatlar bastı. Erkekler tek tek gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eğlence mekanlarını inzibatlar bastı. Erkekler tek tek gözaltına alındı

Rusya'ya savaşan Ukrayna'da askerler gece kuluplerini hedef aldı. Eğlence mekanlarını basan inzibatlar, askerlik yaşı gelen erkekleri teker teker topladı. Gözaltına alınan genç Ukraynalı erkekler cepheye yollanacak.

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'da dikkat çeken gece kulubü baskınları...İnzibatlar eğlence merkezlerini bastı. Askerlik yaşı gelmiş erkekleri askere göndermek için yaka paça gözaltın aldı.

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Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna’da inzibatlar, askerlik çağındaki erkekleri yakalamak için eğlence mekanlarına, konserlere ve spor salonlarına baskınlar düzenlemeye başladı. Düzenlenen baskınlarda kimlik kontrolleri sırasında orduya katılım şartı bulunan askerlik çağındaki erkekler gözaltına alınıyor.

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Sosyal medya platformlarında Ukraynalılar, inzibatların güç kullanmasına tepki gösterirken, özellikle başkent Kiev ve Lviv kentlerinde denetimler aralıksız devam ediyor.

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