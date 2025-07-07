Eğlence meydanından kemik fışkırdı: Gerçek kanalizasyon çalışmasında ortaya çıktı

Almanya’nın Darmstadt kentinde, tarihi Stadtkirche mahallinde yürütülen altyapı yenileme çalışmaları sırasında 12. yüzyıla tarihlenen insan kalıntıları bulundu. Arkeologlar, şehrin en eski mezarlığının tam da günümüzde binlerce insanın alışveriş yaptığı ve festivalde dans ettiği meydanın altında yer aldığını ortaya çıkardı. Kazılarda, aralarında çocuklara ait olanların da bulunduğu 13 iskelet gün yüzüne çıkarıldı. Hessen Eyalet Anıtlar Dairesi’nden baş arkeolog Thomas Becker, çocuk ölümlerinin o dönemde yaygın olduğunu belirtti.

Kalıntılar arasında seramik parçalar, bronz bir kazma ve üzerindeki yazılar henüz çözülemeyen kâğıt parçaları da yer aldı. En eski buluntu ise M.Ö. 3300-1200 yıllarına tarihlenen bir Bronz Çağı parçasıydı. Becker, bu buluntuların Darmstadt’ın yerleşim geçmişine ışık tuttuğunu vurguladı.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ ÖRNEK OLDU

E-Netz Südhessen’in su ve gaz hatlarını yenileme çalışmaları sayesinde yapılan bu arkeolojik keşif, şehir planlaması ve kültürel miras koruma kurumlarının iş birliğiyle gerçekleştirildi. Şehir planlamadan sorumlu Belediye Meclis Üyesi Michael Kolmer, kazı öncesinde bölgenin eski bir mezarlık olduğunun bilindiğini ve bu nedenle tüm sürecin Denkmalschutz kurumu ve Eyalet Arkeoloji Dairesi ile koordineli yürütüldüğünü belirtti.

Kazının Becker açısından en dikkat çekici parçası ise 1704 tarihli bir çatı şifresi oldu. Johann Valentin Granel adlı bir çatı ustasının, kilisenin çatısına ismini kazıdığı bu küçük şifer parçası, adeta geçmişten bugüne ulaşan bir selam niteliğinde.