Eğlence parkında yangın çıktı

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Eging am See beldesinde bulunan "Pullmann City" adlı eğlence parkında sabah erken saatlerde çıkan yangın, Niederbayern Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, park içinde çıkan yangına çalışanların müdahale ettiği ancak başarısız oldukları ve yangının hızla yayıldığı belirtildi. Otelin tahliye edildiği, itfaiyenin yangınla mücadele etmeye devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, yangında yaralananlar veya yangının çıkma nedenine dair henüz bir bilgi verilmedi. Ancak basında yer alan haberlerde, parktaki bazı ahşap yapıların zarar gördüğü ve milyon avroluk hasar oluştuğu iddia edildi. Olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.