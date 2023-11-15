Eğlence yeri mafyaları kıskıvrak yakalandı

Aydın merkezli dört ilde tehditle eğlence yerlerinden haraç isteyen, vermek istemeyenlerin ise işyerlerini ellerinden almaya çalıştıkları belirlenen bir suç çetesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Eğlence yeri mafyaları kıskıvrak yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Didim ilçesinde, eğlence yerlerinden zorla haraç isteyen, vermek istemeyenlerin ise işyerlerini ellerinden almaya çalışan bir suç çetesine yönelik bugün sabah saatlerinde Aydın başta olmak üzere Muğla, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyon yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız uzun namlulu otomatik tüfek, 4 tabanca, 30 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çete üyesi oldukları belirlenen M.S.G., M.C.C., B.E., D.A. ve M.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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