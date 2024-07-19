EGM'de terfi ve emeklilik kararları

Türkiye Emniyet Teşkilatı'nda görev yapan üst düzey personelin terfi ve emeklilik işlemleri, ilgili değerlendirme kurullarının kararları doğrultusunda gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nun toplantıları sonucunda, 2024 yılı için belirlenen terfi ve emeklilik kararları, İçişleri Bakanı'nın onayı ile kesinleşti.

Bu kararlar, teşkilatın amir sınıfına mensup personelin kariyer yollarını şekillendirecek önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Ayrıntılı değerlendirmeler ve titiz bir inceleme sürecinin ardından, terfi etmeye hak kazanan ve emekliye ayrılacak personel listesi belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, bu sürecin teşkilatın geleceği için büyük önem taşıdığını ve personelin mesleki gelişimine katkıda bulunacağını vurguladı.