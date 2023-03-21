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EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Özel Harekat Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan videoyu kamuoyuyla paylaştı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 22:33
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EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video

EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
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Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından bir video yayınlandı. EGM'nin Twitter hesabından yayınlanan video, "Durmayız... Yorulmayız... Pes etmeyiz... Polis Özel Harekat 40 yaşında. Kahraman Gazimiz Komiser Koray Tunçel" notuyla paylaşıldı. Çekimleri; Van, Hakkari, Batman, Trabzon, Rize, Antalya, İstanbul ve Ankara'da Özel Harekat polislerince gerçekleştirilen video, teröristlerin saldırısı sonucu Gazi olan Komiser Koray Tunçel tarafından seslendirildi.

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