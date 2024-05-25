Egonu geri döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Egonu geri döndü

Antalya'da gerçekleşen Milletler Ligi'nin ilk etabını 3 galibiyetle kapatan İtalya'da, VakıfBank'ın eski oyuncusu Paola Egonu kadroya geri döndü.

İtalya, Milletler Ligi'nde 14 kişilik 2. hafta kadrosunu açıkladı.

İtalya'nın 2. haftada Fransa, Dominik, Brezilya ve Çin ile karşılaşacak.

Bu maçlar öncesi Paola Egonu sürprizi yaşandı.

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KADROYA GERİ DÖNDÜ
İtalya'da ilk hafta maçlarında bulunmayan Paola Egonu, takıma geri döndü.

Mazzanti'nin takımdan kestiği Monica De Gennaro ise uzun süre sonra mili takım kadrosuna alındı.

De Gennaro, aynı zamanda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Santarelli'nin eşi.

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İŞTE İTALYA'NIN KADROSU
Pasör: Orro - Cambi
Pasör çaprazı: Egonu - Antropova
Smaçör: Sylla - Bosetti - Degradi - Nervini
Orta oyuncu: Fahr - Danesi - Lubian - Bonifacio
Libero: Monica De Gennaro - Fersino

SULTANLAR İTALYA'YA KAYBETTİ
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçta İtalya'ya 3-2 mağlup olmuştu.

Milletler Ligi'nin ilk haftasında Japonya ile karşılaşan Sultanlar, parkeden 3-2 mağlup ayrıldı.

İkinci maçta ise Hollanda'yı 3-1 yenen milli takım, üçüncü maçta İtalya'ya 3-2 yenildi.

Organizasyonun dördüncü maçında ise Fransa'yı 3-0 devirdi.

2. HAFTANIN PROGRAMI
29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye
31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye
1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye
2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

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