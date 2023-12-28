Egzama alerjik deri hastalıklarına birebir. İşte şifa dolu ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Cemile Balcı
Egzama alerjik deri hastalıklarına birebir. İşte şifa dolu ot
Egzama ve alerjik deri hastalıklarına iyi gelen kabakulak otu dikkatlerden kaçmadı.

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yöneliyor. Bu süreçte birçok bitkinin faydalarını keşfetmeye devam ediyor.

Bu bitkilerden birinin de kabakulak otu olması dikkat çekti.

Egzama ve alerjik deri hastalıklarına iyi gelen kabakulak otu dikkat çekti.

EGZAMA NEDİR?

Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu ile karakterize olmasıyla biliniyor.

Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebileceği ifade edildi.

Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görüldüğünün altı çizildi.

KABAKULAK OTU NASIL KULLANILIR?

Âdet zorluğunda âdet söktürmek, idrar zorluğunda idrar söktürmek için, 10-15 gram bir litre suda kaynatıldıktan sonra sabah ve akşam birer bardak içilmesi tavsiye edildi.

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