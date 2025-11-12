Dermatoloji Uzmanı, güneş koruyucunun ihmal edilmemesi ve sıcak ortamlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, "Sıcak duş, soba başında oturmak ve sıcak ortamlar egzama hastalığını alevlendiriyor" dedi.

Özden, soğuk havaların cilt bariyerini olumsuz etkilediğini belirterek, nemlendirme rutinlerinin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Soğuk zamanlarda ciltteki kuruluğun arttığını kaydeden uzman, "Soğuk zamanlarda cilt kuruluğu artar. Sabahları serum veya tonik sonrası hyaluronik asit içeren nemlendirici sürülmesini öneriyoruz. Akşam saatlerinde ise retinol ve C vitamini içeren bakım ürünleri kullanılabilir" diye konuştu.

Bu önerilerle, ciltteki nem dengesinin korunmasının, olası sorunları önlemede kritik rol oynadığını dile getirdi.

Egzama gibi kronik cilt rahatsızlıklarının kışın daha sık alevlenebileceğini belirten Prof. Dr. Özden, kuru havanın bu hastalıkları tetiklediğini vurguladı.

"Cildin kuruması hastalığın alevlenmesine neden olur" diyen Özden, hastaların günlük alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini ekledi.

"Kuru ve soğuk hava egzama hastalarına iyi gelmez. Cildin kuruması hastalığın alevlenmesine neden olur. Bu nedenle sıcak duş almak, soba başında uzun süre oturmak ve sıcak ortamlarda bulunmak egzama şikayetlerini artırır. Kat kat giyinmek de terlemeye yol açarak mantar gibi cilt hastalıklarını tetikleyebilir" şeklinde konuştu.Uzman, egzamanın genetik temelli olsa da çevresel etkenlerden kolayca etkilendiğini hatırlatarak, stresin de önemli bir faktör olduğunu dile getirdi. Hastalığın hem stres yarattığını hem de stresle kötüleşebildiğini ifade eden Özden, "Stres hastalığı alevlendirir. Aynı zamanda hastalığın kendisi de stres kaynağı olabilir. Özellikle çocuklarda uyku bozuklukları ve okul başarısında düşüşe yol açabilir. Bu yüzden alevlenme dönemlerinde sadece krem değil, sistemik tedaviler de gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Müge Güler Özden, vatandaşları kış öncesi cilt kontrolleri yaptırmaya ve uzman tavsiyelerine uymaya davet ederek, erken müdahalenin uzun vadeli sağlık yararları sağlayacağını belirtti.