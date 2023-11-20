Egzama otu karaciğer hastalıklarını böyle iyileştiriyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.
Karaciğer hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olan egzama otu dikkat çekti.
KARACİĞER HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ
Sarılık
Karın ağrısı ve şişliği
Ayak bilekleri ve bacaklarda ödem
Kaşıntı
Koyu renkte idrar
Soluk renkte dışkı
İshal ve hazımsızlık
Dışkıda kan
Kronik yorgunluk
Mide bulantısı
Kusma
Ateş
İştah kaybı ve hızlı kilo kaybı
Çürük ve morarma
Uyku bozuklukları
MUCİZE OT NASIL KULLANILIR?
Mayasıl otunun bir diğer özelliği ise antiseptik olmasıdır. Bu özelliği sayesinde açık yaralardaki mikropları öldürür. Mayasıl otunun bu faydasından yararlanmak için yine köklerinin lapa haline getirilmesi ve yaraya haricen uygulanması tavsiye edilir.
Basur otu kökü kaynatılır ve lapa haline getirilir. Hazırlanan karışım basur memelerine sürülür. Bu uygulama basur şikayetleri tamamen geçene kadar düzenli olarak her gün yapılmalıdır.
Dilerseniz mayasıl otunu çay olarak da tüketebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken temizleyip kuruttuğunuz mayasıl otu kökünü kaynatmak. Bir dal kurutulmuş mayasıl otunu 4 bardak suda kaynatabilirsiniz.
Mayasıl otu çayının sabah ve akşam olmak üzere, günde 2 kez, bir su bardağı tüketilmesi tavsiye edildi.