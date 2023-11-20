Egzama otu karaciğer hastalıklarını böyle iyileştiriyor

İnsanların korkulu rüyası olan karaciğer hastalıklarını iyileştiren egzama otu dikkat çekti.

Erkavim Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Egzama otu karaciğer hastalıklarını böyle iyileştiriyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Karaciğer hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olan egzama otu dikkat çekti.

KARACİĞER HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ

Sarılık

Karın ağrısı ve şişliği

Ayak bilekleri ve bacaklarda ödem

Kaşıntı

Koyu renkte idrar

Soluk renkte dışkı

İshal ve hazımsızlık

Dışkıda kan

Kronik yorgunluk

Mide bulantısı

Kusma

Ateş

İştah kaybı ve hızlı kilo kaybı

Çürük ve morarma

Uyku bozuklukları

MUCİZE OT NASIL KULLANILIR?

Mayasıl otunun bir diğer özelliği ise antiseptik olmasıdır. Bu özelliği sayesinde açık yaralardaki mikropları öldürür. Mayasıl otunun bu faydasından yararlanmak için yine köklerinin lapa haline getirilmesi ve yaraya haricen uygulanması tavsiye edilir.

Basur otu kökü kaynatılır ve lapa haline getirilir. Hazırlanan karışım basur memelerine sürülür. Bu uygulama basur şikayetleri tamamen geçene kadar düzenli olarak her gün yapılmalıdır.

Dilerseniz mayasıl otunu çay olarak da tüketebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken temizleyip kuruttuğunuz mayasıl otu kökünü kaynatmak. Bir dal kurutulmuş mayasıl otunu 4 bardak suda kaynatabilirsiniz.

Mayasıl otu çayının sabah ve akşam olmak üzere, günde 2 kez, bir su bardağı tüketilmesi tavsiye edildi.

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