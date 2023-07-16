Egzamayı iyileştiriyor kabızlığı giderir

Dünyadaki en sağlıklı tahıllar arasında yer alan yulaf, önemli vitaminler, mineraller, lifler ve antioksidanlar içerir. Yulafla ilgili yapılan araştırmalar sonucu sağlığa inanılmaz faydaları olduğu ortaya çıkmıştır. İşte yulaf ve yulaf ezmesinin sağlığa faydaları...

Yulaf, dünyadaki en sağlıklı tahıllar arasında yer alır. Yulaf, yiyebileceğiniz en besleyici gıdalardan biridir. Sağlıklı beslenenlerin ve kilo vermek isteyenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan yulaf, aynı zamanda glütensizdir. Yulaf; önemli vitaminler, mineraller, lifler ve antioksidanlar içeren harika bir kaynaktır. Araştırmalar, yulaf ve yulaf ezmesinin sağlığa birçok faydası olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunların arasında kilo vermeyi destekleme, kan şekeri seviyesini dengede tutma ve kalp hastalıklarına karşı koruma gibi önemli unsurlar yer alır.

SAĞLIĞA YARARLARI

Yulaf, kahvaltıda genellikle yulaf ezmesi (yulaf lapası) olarak yenen tam bir tahıldır. Güçlü lif beta-glukan da dahil olmak üzere iyi bir karbonhidrat ve lif kaynağıdır. Aynı zamanda, iyi bir esansiyel amino asit dengesi ile iyi bir yüksek kaliteli protein kaynağıdır.

En dikkat çekici faydalarından biri; neredeyse yalnızca yulafta bulunan avenantramidler adı verilen benzersiz bir antioksidan grubunu içermesidir. Hem eski hem de yeni araştırmalar, avenantramidlerin nitrik oksit üretimini artırarak kan basıncı seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini bulmuştur. Bu gaz molekülü, kan damarlarını genişletmeye yardımcı olur ve daha iyi kan akışına yol açar.

TOKLUK HİSSİ YARATIR

Yulafın sayısız faydasından bir diğeri ise çözünür lif beta-glukan oranının yüksek olmasıdır. Kolesterol ve kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olur, sağlıklı bağırsak bakterilerini destekler ve tokluk hissini artırır.

Birçok çalışma, yulaftaki beta-glukan lifinin hem toplam hem de LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürmede etkili olduğunu göstermiştir.

İNSÜLİN DUYARLILIĞINI İYİLEŞTİREBİLİYOR

Yulaf, özellikle aşırı kilolu veya tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir. Hem yulafta hem de arpada bulunan beta-glukan, insülin duyarlılığını da iyileştirebilir.

Yulaf ezmesi (yulaf lapası) sadece lezzetli bir kahvaltı yemeği değil, aynı zamanda çok doyurucu bir besindir. Yulaf, daha az kalori almanıza ve kilo vermenize yardımcı olabilir.

EGZAMAYA ÖNLEM

Yulafın sayısız cilt bakım ürününde bulunması tesadüf değildir. Yulaf bazlı cilt ürünleri egzamanın rahatsız edici semptomlarını iyileştirebilir.

Çocuklarda en sık görülen kronik hastalıkların başında astım gelir. Tüm çocuklar aynı semptomlara sahip olmasa da birçoğu tekrarlayan öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığı yaşar. Erken yaşlardan itibaren yulaf yiyen çocuklar, astımın oluşumuna karşı daha dirençlidir.

KABIZLIĞI GİDERİR

Her yaştan ve popülasyondan insan kabızlık yaşar. Bu, geçmesi zor olan seyrek, düzensiz bağırsak hareketlerini yulaf sayesinde kontrol altına alabilirsiniz. Kabızlık, 100 yetişkinden yaklaşık 16'sını ve 60 yaş ve üzerindeki 100 yetişkinden yaklaşık 33'ünü etkiler.

Araştırmalar, tahılın lif açısından zengin dış tabakası olan yulaf kepeğinin yaşlı erişkinlerde kabızlığı gidermeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yulaf kepeğinin ayrıca gastrointestinal semptomları azalttığı ve ülseratif kolit ile yaşayan kişilerde sindirime yardımcı olduğu ortaya çıktı.