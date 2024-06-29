Egzozdan çıkan gazdan hayatını kaybetti

Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen bu üzücü hadisede, Alpaslan Yıldırım isimli 36 yaşındaki şahıs, kendi otomobilinde uyurken zehirlendi. 16 JVZ 32 plakalı aracın içerisinde uyuyakalan Yıldırım'dan uzun süre haber alamayan ailesi, endişelenerek 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine derhal harekete geçen emniyet ve sağlık ekipleri, adrese ulaşarak garaj kapısını açtı.

Yapılan ilk incelemelerde, Yıldırım'ın aracın egzoz gazından etkilendiği tespit edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır durumdaki Yıldırım, hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldırım'ın hayatını kurtarmak mümkün olmadı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.