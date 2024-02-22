Egzozu abarttı 30 bin lira cezayı kaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün uyguladıkları trafik denetimleri sırasında "abart egzoz" kullandığı belirlenen motosiklet sürücüsüne "dur" uyarısında bulundu. Polis ekipleri, bu uyarıya uymayıp kendilerinden kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsünü takibe aldı.
Beylikdüzü’nün, Batı Trakya Bulvarı ve Orhangazi Caddesi'nde kural ihlalleri yapıp kaçmaya devam eden şüpheli sürücü daha sonra otoyola bağlandı.
Ekipler, motosikletin plaka bilgisinden yola çıkarak kaçan şüphelinin U.O.P. olduğunu tespit edildi.
Kavaklı Mahallesi'nde gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "plakasız araç kullanmak", "abart egzoz", "yetersiz ehliyet", "makas atmak", "dur ikazına uymamak" ile "kırmızı ışık ihlali" maddelerinden toplam 33 bin 246 lira para cezası kesildi.
Polisten kaçan motosiklet sürücüsünün belgesine 2 ay süreyle el konuldu.