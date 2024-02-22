Egzozu abarttı 30 bin lira cezayı kaptı

İstanbul Beylikdüzü ilçesinde bir motosiklet sürücüsü aracına abart egzoz takarak çevredeki vatandaşları rahatsız etti. Polisten bir süre kaçan şahıs sonunda yakalandı ve 33 bin 246 lira ceza ödemeye mahkum edildi.