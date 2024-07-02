Ehliyet sahiplerine 26 yaş uyarısı. Bakanlık cezaları açıkladı

Eski ehliyet ile araç kullananlar ise ehliyetsiz sayılacak trafikte yakalanmaları halinde 12 bin 978 lira para cezası kesilecek.

1 Ocak 2016'da verilmeye başlanan yeni tip ehliyetlerin üzerinden 8 yıl geçti. Bu uygulama nedeniyle ehliyetini yenilemeyen ve eski tip ehliyet kullanan vatandaşların en genci ise bugün itibari ile 26 yaşında.



12 BİN 978 TL PARA CEZASI KESİLECEK



Normalde 2022 yılı ile son bulacak ehliyet değiştirme süreçi, pandemi nedeni ile 31 Aralık 2024 tarihine uzatılmıştı. Ancak sürenin yaklaşmasına karşın milyonlarca kişinin ehliyetini yenilemediği belirlendi. İçişleri Bakanlığı ise yaptığı uyarı ile bir erteleme daha yapılmayacağın bildirdi.

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla eski ehliyetlerle trafiğe çıkan sürücülerin cezaları ise en az 12 bin 978 liradan başlayacak.

15 LİRA KARŞILIINDA EHLİYETİNİZİ YENİLEYEBİLİRSİNİZ

Eski tip sürücü belgesini yeni sürücü belgesi ile değiştirmek için 15 bin lira ödenmesi yetiyor. Vatandaşların kendilerine en yakın nüfus müdürlüklerinden randevu alarak başvuru yapmaları ve yanlarında gerekli belgeleri hazır bulundurmaları gerekiyor.

YENİLEME İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER



Kimlik Belgesi, sağlık raporu, harç ödendi belgesi, bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubu belgesi, adli sicil belgesi